Міністр оборони Хорватії Маріо Баножич підтвердив передачу бойових вертольотів

Хорватія підтвердила, що передасть Україні радянські гелікоптери Мі-8. Раніше ЗМІ повідомляли, що Хорватія готує до відправки вертольоти для українських повітряних сил.

Майбутню передачу гелікоптерів підтвердив у середу, 29 березня, міністр оборони Хорватії Маріо Баножич на спільній прес-конференції з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Маріо Баножич висловив сподівання, що Мі-8 прибудуть в Україну найближчим часом.

«Хорватський уряд із самого початку підтримує Україну, надає технічну підтримку. І одним із кроків такої підтримки є рішення, яке зараз розглядає наш уряд, а одним із пунктів цього рішення є вертольоти. Я сподіваюся, що найближчим часом ми можемо завершити передачу», – сказав міністр оборони Хорватії.

Попри те, що Маріо Баножич не уточнив кількість радянських вертольотів, наприкінці лютого хорватське видання Jutarnji list заявило, що Хорватія планує передати 14 Мі-8, які вже вивели зі складу хорватських Збройних сил. Йшлося про 12 гелікоптерів Мі-8МТВ-1 та два Мі-8Т.