Нацпарк «Ужанський» межує з польським та словацьким природними парками

Ужгородський міськрайонний суд визнав інспектора з охорони природо-заповідного фонду Ужанського нацпарку Михайла Вудмаску винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України та наданні хабара службовцеві. Посадовцеві призначили 3 роки умовного терміну і зобов’язали сплатити 68тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 січня, Михайло Вудмаска розробив схему переправлення ухилянтів з дітьми до Словаччини у квітні 2024 року. До справи він залучив спільників – Михайла Сенича та Анатолія Каганця, а також оператора відділення БпЛА Держприкордонслужби, який, втім, діяв під контролем правоохоронців.

23 травня Михайло Вудмаска доставив до Ужгорода чотирьох чоловіків, яких за допомогою прикордонника відвезли в будинок у селі Стужиця. О 4:00 наступного дня спільники інспектора Ужанського нацпарку разом з прикордонником повели ухилянтів у бік україно-словацького кордону, де останніх затримали правоохоронці. А ввечері 24 травня поліція затримала і Михайла Вудмаску під час передачі військовослужбовцеві ДПСУ 6 тис. доларів.

Під час судового засідання обвинувачені уклали з прокурором угоди про визнання винуватості, за якими зобов’язалися після вступу вироку у законну силу зробити внесок на підтримку ЗСУ у розмірі 300 і 150 тис. грн.

Як наслідок, суддя Вікторія Чепка визнала Михайла Вудмаску винним у незаконному переправленні чоловіків через кордон України і призначила йому 3 роки умовного терміну. За пропозицію хабара він має сплатити 68 тис. грн штрафу. Його спільники – Михайло Сенич та Анатолій Каганець отримали по року умовного терміну.

Додамо, що національний природний парк «Ужанський» розташований на північному заході Закарпатської області і межує із польським Бещадським парком народовим та Словацьким народним парком «Східні Карпати», створюючи з ними єдиний природний територіальний комплекс.