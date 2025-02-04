Вантажівку зупинили на околиці села Велика Паладь Берегівського району

Закарпатські правоохоронці викрили схему місцевих переправників, які доставляли ухилянтів до кордону з Угорщиною у сховках вантажівки з піском. За незаконний перетин кордону 13 чоловіків з різних регіонів України мали заплатили 100 тис. доларів.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 4 лютого, канал незаконного переправлення ухилянтів організували троє мешканців краю, віком 25, 44 та 47 років. У межах прикордонної зони чоловіків перевозили в обладнаних сховках вантажівки з піском. Далі кордон з Угорщиною втікачі долали пішки.

Дізнавшись орієнтовну дату чергового трансферу, правоохоронці затримали членів угруповання на гарячому.

«У багажному відсіку КамАЗу, якою керував один із фігурантів, виявили 13 чоловіків мобілізаційного віку з різних регіонів України. Кожен з них заплатив зловмисникам визначену суму грошей, деякі розраховувалися криптовалютою. Загалом, лише з цього переправлення зловмисники мали отримати майже 100 тис. доларів», – розповіли в поліції.

Вантажівку зупинили на околиці села Велика Паладь Берегівського району. Трьох членів злочинного угруповання помістили в ізолятор тимчасового тримання. За незаконне переправлення чоловіків через кордон України їм загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.