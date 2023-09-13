Іріна Осіпова виходила на мітинги проти санкцій і підтримувала війну Росії проти України

У Сенат (верхню палату парламенту) Італії взяли на роботу росіянку із пропутінською позицією Іріну Осіпову, яка відкрито підтримує війну в Україні. Вона пов'язана з правими партіями Італії та з неонацистом «Русичем» (Яном Пєтровським), брала участь у мітингах на підтримку війни в Україні і незабаром отримає доступ до важливої і, можливо, навіть засекреченої інформації, в тому числі особистого листування італійських політиків.

35-річна Іріна Осіпова – дочка колишнього голови представництва «Россотруднічєства» в Італії та керівника «Русского дома» у Римі, якого підозрюють у зв'язках із російськими спецслужбами, пише в середу, 13 вересня, «Настоящее время». Вона розпочне роботу в Сенаті Італії з 1 листопада. Як повідомляє італійська газета Il Fatto Quotidiano, її посада «помічника парламенту» буде швидше технічною: Осіпова відповідатиме за бази даних, класифікацію та архівацію кореспонденції у Сенаті. Також до її обов'язків входять адміністративні та бухгалтерські функції, у тому числі консультування з баз даних. Однак італійські ЗМІ наголошують, що вона матиме доступ до «бухгалтерських даних і досьє з усіх важливих питань».

Голова екзаменаційної комісії при Сенаті Паола Бінетті запевняє, що Осіпова отримала місце виключно завдяки своїм особистим здібностям. Конкурс на цю позицію було оголошено ще у 2019 році, він тривав три роки. Процедура відбору була довгою та багатоетапною: останній тест росіянка здала у липні 2022 року.

Il Fatto Quotidiano зазначає, що з 12 тисяч кандидатів відбір пройшли лише 124. Сенат спочатку оголошував конкурс на 60 місць помічників для роботи в парламенті, але тоді Осіпова посіла 78 місце. Однак частина кандидатів пізніше відмовилися від запропонованої роботи або знайшли іншу, вигіднішу, тому посади отримали ті, хто спочатку не міг на них претендувати за рейтингом.

Екзаменатори наголосили, що Осіпова пройшла всі необхідні для роботи в Сенаті письмові тести, а також склала усні та технічні іспити. До випробувань, зокрема, входили «10 запитань з історії Італії з 1861 року до наших днів» та «10 запитань про італійську Конституцію». Екзаменатори повідомили, що росіянка переклала кілька текстів з англійської на італійську мову «без використання словника».

Про політичні погляди під час іспитів Осіпову не питали, але цього процедура складання іспитів не передбачає. Голова екзаменаційної комісії Паола Бінетті наголосила, що «це було б несправедливим втручанням, яке б створило очевидну несправедливу дискримінацію». За її словами, Осіпова – одна із «об’єктивно відібраних» кандидатур.

«Як приватна особа ви вільні мати ідеї, які найкраще відповідають вашому політичному вибору та цінностям, у які ви вірите. Але як державній посадовій особі вам не буде дозволено поширювати пропаганду», – сказала Бінетті у відповідь на запитання журналістів, чи можуть люди, які підтримують війну в Україні, працювати на важливих посадах у Сенаті.

Іріна Осіпова народилася у Москві 1988 року і має подвійне громадянство – російське та італійське. Її батько Олег Осіпов – колишній голова представництва «Россотруднічєства» в Італії та перший керівник «Русского дома» у Римі.

Осіпова, як і її батько, неодноразово публічно висловлювала підтримку політиці російського диктатора Владіміра Путіна. Так, наприклад, на особистій сторінці в соціальних мережах вона називала Путіна «лідером, який не має собі рівних у світі», а російський режим – «зразком для Італії з захисту національних інтересів». Також Осіпова виходила в Італії на протести проти європейських санкцій щодо Росії, запроваджених у 2014 році. Вона також брала участь у мітингах на підтримку війни в Україні та критикувала політику Києва, називаючи її «нацистською».

Іріна Осіпова не лише просувала політику Кремля в Італії, а й сама пробувала себе в італійській політиці: 2016 року, коли їй було 28 років, вона висувалась від партії Fratelli d’Italia («Брати Італії») на муніципальних виборах у Римі. Це праворадикальна партія, до якої належить і нинішня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні (яка підтримує Україну). Тоді Осіпова виграти вибори не змогла, але зв'язків із партією не втратила: у 2018 році вона вийшла заміж за члена партії Луку Педетті. А у 2019 році почала готуватися до конкурсу для отримання посади у Сенаті.

Італійські ЗМІ звернули увагу на фотографії, де Осіпова сфотографована з різними представниками праворадикальних та терористичних груп. Так, у 2015 році на своїй сторінці у Facebook Осіпова опублікувала фотографію, на якій вона стоїть разом із лідером неонацистської групи «Русич» Яном Пєтровським та його заступником. Пєтровський з 2014 року воював на Донбасі у неонацистській диверсійно-штурмовій розвідувальній групі, українська влада звинувачує його у скоєнні воєнних злочинів, у тому числі у тортурах та вбивстві полонених у Донецькій та Луганській областях. До останнього часу угруповання входило до ПВК «Вагнер», а самого Пєтровський у 2016 році депортували з Норвегії через загрозу національній безпеці. Наприкінці серпня 2023 року Пєтровського заарештували у Фінляндії, куди він виїхав за підробленими документами.

Крім того, Осіпова фотографувалася з італійським проросійським праворадикалом, який також воював на Донбасі на боці Росії. У 2021 році апеляційний суд Генуї засудив його до 5 років позбавлення свободи для вербування людей для участі у війні в Україні.