Геннадій Дубовий зрадив Україну у 2014 і воював проти українців у Маріуполі та Сєверодонецьку

У понеділок, 11 вересня, в тимчасово окупованому росіянами Донецьку загинув російський пропагандист, так званий «воєнний кореспондент» Геннадій Дубовий.

Як повідомляють пропагандистські кремлівські ЗМІ, Дубовий загинув у ДТП у центрі Донецька. Зокрема, як пише РІА «Новости», з посиланням на місцеві джерела, Дубовий йшов за квітами, коли його збила машина.

Український журналіст Денис Казанський, посилаючись на інформацію від російських пропагандистів, повідомив, що Дубового задавили на машині російські військові, перед будівлею ОДА. ДТП сталася на перехресті бульвару Шевченка і вулиці Артема.

«Боровся з бандерівцями, а в підсумку був розмазаний по асфальту «визволителями», які носяться центром міста на позамежних швидкостях і регулярно давлять людей», – прокоментував Казанський.

Інших деталей не розкривають. Ліквідацію пропагандиста підтвердив і сайт «Миротворець».

Хто такий Геннадій Дубовий

56-річний Геннадій Дубовий займався поширенням російської пропаганди у якості «воєнкора «ДНР».

Він народився у Павлограді, Українська РСР. Працював журналістом, PR-спеціалістом та політтехнологом в Україні та РФ. Вступив до лав проросійських бойовиків у 2014 році. Брав участь у багатьох бойових діях проти сил України, зокрема воював проти українців у Маріуполі та Сєверодонецьку.

Дубовий був головним редактором так званої газети «ДНР» «Голос Народа – Голос Республики» і висвітлював діяльність підрозділу загиблого терориста Арсена Павлова більш відомого як «Моторола». Він був одним з ідеологів так званої «Новоросії», членом організації «Ветерани Новоросії» та «Союзу добровольців Донбасу».