Івано-франківські поліцейські провели показове затримання і вручення підозри у рекеті двом «злодіям у законі». Попри те, що ті уже перебували у камері СІЗО, їм скували руки і поклали обличчями до підлоги камери. «Вони встановили свій авторитет і примушували інших в’язнів надавати перевагу «злодійським традиціям», – стверджують у поліції. Нагадаємо, від червня минулого року в Україні діє закон, який забороняє «злодіям в законі» впливати на інших ув'язнених.

фото поліції