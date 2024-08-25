Загалом під час обміну у День Незалежності Україна повернула 115 військовослужбовців з російського полону

У День Незалежності України, 24 серпня, із російського полону повернули матроса Роберта Балога із Ужгородщини. Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.

«З полону повернувся наш земляк, матрос Роберт Балог з Ужгородщини, якого незаконно утримували окупанти з 2022 року. Дякуємо нашим захисникам за їхню відданість та безмежний героїзм. Дякуємо команді Президента Володимира Зеленського за звільнення з полону наших героїв», – написав голова області.

Загалом під час обміну у День Незалежності Україна повернула 115 військовослужбовців з російського полону, усі вони є службовцями-строковиками. Серед військових є й 22-річний Орест Коляда із Львівщини.