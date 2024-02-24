Родичі полонених воїнів організували акцію підтримки в центрі Львова

У суботу, 24 лютого, у центрі Львова перед пам'ятником Шевченку відбулась акція, яку влаштували рідні полонених та зниклих безвісти українських військових. На акцію вийшли рідні оборонців Маріуполя, зокрема, військових 24 бригади, 4 танкової бригади, 56 маріупольської бригади та інших. Усього зібралося кілька десятків людей.

Учасники акції вийшли з плакатами та фотографіями своїх рідних, друзів і близьких. Мета акції – нагадати про тих, хто перебуває в російському полоні чи вважається безвісти зниклим, передає «Суспільне».

У другу річницю повномасштабного вторгнення учасники вирішили нагадати, що деякі бійці в полоні вже майже два роки. Серед учасників акції дружина військового, який був на Азовсталі, Олена. На акцію вона вийшла, аби нагадати про чоловіка.

«У нас народилась донечка, а він ще її ні разу бачив. Він взнав про неї від хлопців. Ну, насправді, це жах… Я знаю, що там робляться страшні речі, вони не доїдають, їх катують. І про це треба нагадувати. Про це обов’язково треба говорити», – каже Олена.

Учасники акції прийшли з плакатами, щоб нагадати, що їхні рідні в полоні (фото «Суспільного»)

З дітьми на акцію прийшла дружина іншого військового Лілія. Її чоловік воював у 4 танковій бригаді. Про його долю жінка не знає із червня 2023 року.

«Ми вирішили разом із "Азовом" виходити і надали якусь інформацію, тому що про 4 танкову бригаду повністю тиша. 4 танкова бригада – існує. Допоможіть нам, будь, ласка, знайти хлопців. Дев'ять місяців невідомості», – розповідає Лілія.

«Чекаємо. Молимось, віримо, чекаємо», – каже мама ще одного військовополоненого Оксана.