У Печерському районі Києва чоловік запустив салют, щоб привітати дружину з річницею

Київські правоохоронці затримали місцевого жителя, який запустив салют. За хуліганство чоловіку загрожує обмеження волі строком до п'яти років. Про це у вівторок, 2 квітня, повідомили у прес-службі Нацполіції.

Під час моніторингу соціальних мереж у суботу, 30 березня, правоохоронці побачили відео запуску салюту у Печерському районі Києва. Поліцейські зареєстрували інформацію, а на місце події виїхала слідчо-оперативна група.

«Правоохоронці обстежили місце події, вилучили ряд речових доказів та у результаті розшукових заходів встановили особу порушника. Ним виявився місцевий мешканець, 1983 року народження, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Чоловік пояснив правоохоронцям, що запустив салют, щоб привітати дружину з річницею стосунків.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі строком до п'яти років.

Поліцейські нагадали, що відповідно до законодавства, використання піротехніки на період дії воєнного стану заборонено.

Зазначимо, що в Україні також є закон, який забороняє використання окремих видів феєрверків навіть після закінчення дії воєнного стану.