До кінця травня у Хмельницькому прогнозують дощову погоду

Український гідрометеорологічний центр прогнозує потепління у Хмельницькому з неділі, 1 червня. Згідно з інформацією синоптиків Meteoprog, протягом наступного місяця найвища температура повітря у Хмельницькій області становитиме +26°C, а найнижча буде +13°C.

До кінця травня у Хмельницькому очікується мінлива погода з опадами. Так, у середу, 28 травня, синоптики попереджають про дощ. Температура вночі становитиме +12ºС, а вдень коливатиметься від +14ºС до +17ºС.

У четвер, 29 травня, прогнозують хмарну погоду із дощем. Температура вночі становитиме +13ºС, а вдень зросте до +16ºС. Пʼятниця, 30 травня, буде хмарною. Температура вночі буде +12ºС, вдень – до +16ºС.

Прогноз погоди у Хмельницькому та області, згідно з сайтом Meteoprog

У перші дні літа в Хмельницькому потепліє. Зокрема, вночі 1 червня температура повітря становитиме приблизно +13°C, а впродовж дня – до +21°C. Вже 2 червня прогнозують невеличкий дощ. Вдень температура повітря прогріється до +23°C, а вночі слід очікувати на +14°C.

Загалом, згідно з даними Meteoprog, дощ у Хмельницькому прогнозують упродовж 11 днів червня. Найвища температура повітря становитиме +26°C, а найнижча буде +13°C.