Початок червня в Тернополі та області буде дощовим

Український гідрометеорологічний центр прогнозує потепління у Тернополі з неділі, 1 червня. Згідно з інформацією синоптиків Metefor, протягом наступного місяця найвища температура повітря сягатиме +25°C, а найнижча буде +9°C.

До кінця травня у Тернополі очікується дощова погода з частковими проясненнями. Так, у середу, 28 травня буде хмарно. Синоптики попереджають про сильний дощ. Температура вночі коливатиметься від +12ºС до +13ºС, вдень – від +14ºС до +16ºС.

У четвер, 29 травня, прогнозують хмарну погоду з помірним дощем. Температура вночі коливатиметься від +10ºС до +12ºС, а вдень – від +14ºС до +16ºС. Пʼятниця, 30 травня, буде хмарною, однак без дощу. Надвечір очікується прояснення. Температура вночі становитиме від +11ºС до +12ºС, вдень – від +17ºС до +18ºС.

В Тернополі час від часу дощитиме перші дні червня

У перші дні літа в Тернополі потеплішає. Зокрема, вночі 1 червня температура повітря становитиме приблизно +14°C, а впродовж дня – від +20 до +21°C. Без опадів. Вже 2 червня буде мінлива хмарність, на вечір очікують грозу. Вдень синоптики прогнозують до +25°C, а вночі слід очікувати на +14°C.

Загалом, згідно з даними Meteofor, дощ у Тернополі прогнозують упродовж десяти днів червня. Найвища температура повітря становитиме +25°C, а найнижча буде +9°C.