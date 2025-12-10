Елітне авто вартістю 2,7 млн грн фінансуватиметься з місцевого бюджету

Комунальне підприємство «Сокирян-Благоустрій» Сокирянської міської ради Чернівецької області 3 грудня уклало договір на купівлю мінівена Hyundai Staria у топовій комплектації вартістю 2,7 млн грн. Поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів – ТОВ «Хюндай Мотор Поділля». Про це 10 грудня повідомило видання «Наші гроші» з посиланням на дані у системі Prozzoro.

Як зазначають журналісти, семимісний мінівен оснащений 2,2-літровим дизельним двигуном потужністю 177 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Hyundai Staria 2.2 CRDi AT 4WD 2025 року випуску, чорного кольору, у топовій комплектації із додатковим пакетом опцій Bronze придбають за гроші з державного бюджету, видатки проводять за статтею «Організація благоустрою населених пунктів».

«У комплектацію входять фронтальні та бокові подушки безпеки, шторки безпеки, система стабілізації, відеомоніторинг “сліпих зон”, задній та передній парктроніки, камера заднього виду та камера кругового огляду, круїз-контроль, датчики тиску в шинах. Салон оснащений клімат-контролем із функцією антизапотівання, підігрівом керма та сидінь, багатоколірною підсвіткою. Мультимедійна система включає навігацію із сенсорним дисплеєм 10,25″, преміальну аудіосистему BOSE на 11 динаміків із сабвуфером і підсилювачем, USB-роз’єми для всіх рядів сидінь і багажника. Додатково передбачено тонування задніх вікон, металевий захист двигуна, захисну сітку радіатора, килимки салону та багажника», – зазначають журналісти.

Журналісти видання «Наші гроші» встановили, що на сайті продавця ціна автівки – 2,64 млн грн. Додаткова опція Bronze, яка передбачає оздоблення сидінь шкірою Nappa, а також литих дисків із напиленням та хромованих радіатора, накладок і логотипа, обійдеться ще у 32 100 грн, що майже дорівнює договірній ціні КП.

Видання зауважило, що офіційним дилером Hyundai – «Хюндай Мотор Поділля» із Хмельницького – є Микола Павловський, ПАТ «ЗНВКІФ “Богдан-капітал”» і ПАТ «ЗНВКІФ “Сова”». Кінцевими власниками компанії виступають Микола Павловський та Володимир Свинарчук, який фігурує як бенефіціар через фонд «Сова». Свинарчук є батьком Олега Гладковського – колишнього першого заступника секретаря РНБО України й бізнес-партнера п’ятого президента України Петра Порошенка.