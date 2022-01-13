Телерадіокомпанія «Вежа» заплатить штраф 2,8 тис. грн

Івано-франківська комунальна телерадіокомпанія «Вежа» заплатить штраф 2,8 тис. грн за демонстрацію в ефірі фільму з російською озвучкою. Таке рішення ухвалила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на своєму засіданні у четвер, 13 січня.

Про рішення Нацради з питань телебачення та радіомовлення оштрафувати івано-франківську комунальну ТРК «Вежа» повідомив «Детектор медіа».

«Підставою до цього був показ французького фільму «Дім», який був озвучений не українською, а російською мовою. До того ж ліцензіат не має в наявності прав на транслювання цього фільму. Також Нацрада зафіксувала невідповідності програмній концепції мовлення», – йдеться у повідомленні.

Також Нацрада зафіксувала невідповідності програмній концепції мовлення. У цьому регулятор побачив підстави для винесення штрафу. Це рішення підтримали всі члени Нацради.

Документальний фільм «Дім» був презентований у 2009 році. Стрічка стала результатом співпраці фотографа дикої природи Яна Артюса-Бертрана та режисера Люка Бессона. У фільмі зображено різноманіття життя на Землі та те, як люди порушують екологічний баланс.

Додамо, що комунальна телерадіокомпанія «Вежа» виникла у Івано-­Франківську у листопаді 1999 року. На сайті ТРК йдеться, що метою створення підприємства було бажання громади міста та депутатів міської ради мати незалежний та некомерційний засіб масової інформації, зорієнтований на життя міста.