Декларацію підписали всі члени НАТО

Під час саміту НАТО в Анкарі держави-члени підписали декларацію, яка передбачає виділення Україні по щонайменше 70 млрд євро військової допомоги у 2026 та 2027 році. Про це йдеться у документі декларації, опублікованій на сайті НАТО у середу, 8 липня.

У документі країни-члени підтвердили, що Україна робить свій внесок у трансатлантичну безпеку, та запевнили в її непохитній підтримці у захисті її свободи, суверенітету та територіальної цілісності.

«На 2026 рік союзники обіцяють виділити 70 млрд євро військового обладнання, допомоги та навчання для України та підтверджують свої суверенні зобов'язання підтримувати щонайменше еквівалентний рівень у 2027 році», – йдеться у декларації.

Країни-союзники зазначили, що підтримка України здійснюється через двосторонні та багатосторонні засоби, і наголосили, що ця підтримка має бути «справедливою, передбачуваною та сталою у довгостроковій перспективі».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зазначимо, саміт, на якому підписали декларацію країни-члени НАТО, проходить 7-8 липня у турецькій Анкарі. Під час нього низка іноземних лідерів зустрілися з президентом України. Зокрема, Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом – про що говорили лідери держав, читайте за посиланням.