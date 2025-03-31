Банк стане не лише фінансовим партнером, а й долучиться до організації подій, які відбуватимуться впродовж року. Це сприятиме розвитку прогресивних ініціатив та залученню активної молоді до суспільного життя міста. Завдяки цьому Львів зможе реалізувати заплановані події на високому рівні та показати себе як сучасний європейський центр молодіжної культури.

«Кредобанк – це є львівський банк. Тому для нас це очевидно, що він став головним партнером і підтримкою Львова як молодіжної столиці Європи. Ми будемо заангажовані в різноманітні проєкти в найближчі пів року», – зазначив голова правління банку Якуб Карновскі.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко наголосив на важливості партнерства: «Дуже важливо, що сьогодні ми закріпили наше партнерство з Кредобанком, тому що організація таких речей, залучення великої кількості молоді, вона потребує значних зусиль. Тому завдяки цьому партнерству ми зможемо все втілити, як ми планували. Сьогодні ми офіційно підписали договір і дякуємо, що з нами є такі надійні партнери».

Нагадаємо, Львів здобув звання «Молодіжна столиця Європи 2025» у 2022 році, випередивши десятки європейських міст. Вперше в історії нашої країни цей статус отримало саме українське місто. Відкриття року Молодіжної столиці відбудеться з 3 до 5 квітня й включатиме офіційну церемонію, вечір пам’яті та масштабну подію для молоді з усієї країни.

Кредобанк активно підтримує соціальні ініціативи у Львові через свій корпоративний благодійний фонд «Фундація Кредо». Зокрема банк долучається до проєктів, спрямованих на допомогу ветеранам, підтримку правоохоронців та навчання фінансової грамотності школярів.