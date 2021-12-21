Перший кримськотатарський телеканал ATR у ніч на вівторок, 21 грудня, припинив супутникове мовлення через недофінансування із державного бюджету. Внаслідок відключення від супутника основна аудиторія телеканалу – жителі окупованого Криму – вже не зможуть його дивитися, йдеться у заяві телеканалу.

Колектив телеканалу наразі не в змозі сплатити заборгованість за трансляцію компанії Spacecom, яка доставляє його сигнал на супутник. Зараз керівництво телеканалу АТR шукає ресурси для повномасштабного мовлення і сподівається що це відключення тимчасове.

Кримськотатарський телеканал ATR залишається у кабельних мережах України та у застосунках цифрового інтерактивного телебачення, на сайті ATR.ua і на YouTube.

За день до відключення, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявляла, що така ситуація є неприпустимою, і звернулась до Кабінету міністрів, закликавши «забезпечити стабільний механізм фінансування телеканалу».

Після переїзду до Києва телеканал почав отримувати допомогу з бюджету, але в ATR періодично виникають проблеми із недофінансуванням і він опиняється на межі закриття. За словами його гендиректора і власника Ленура Іслямова, українська влада шукає шляхи, аби не давати коштів мовнику.

10 грудня 2020 року російський суд заочно засудив Іслямова до 19 років ув’язнення за «створення незаконного збройного формування, підготовку диверсій і публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії» через кампанію з енергетичної блокади окупованого Криму. У квітні 2021 року апеляція скоротила вирок до 18 років.