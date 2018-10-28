Курсанта військової академії у Львові звинуватили в крадіжці грошей померлого бійця АТО

Керівництво академії сухопутних військ розпочало службове розслідування інциденту

Одного з курсантів Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного звинуватили у крадіжці коштів із банківської картки учасника АТО Олега Фоміна, який перебував на лікуванні у Львові.

Інформацію про крадіжку оприлюднила в суботу, 27 жовтня, на своїй сторінці у Facebook волонтерка Наталія Арестова. Вона повідомила, що курсант військової академії, який доглядав за важкопораненим Олегом Фоміним, отримав доступ до карткового рахунку атовця і присвоїв собі близько 3,5 тис. грн.

Зникнення грошей з банківської картки у четвер, 25 жовтня, виявила дружина Олега Фоміна. Жінка повідомила про крадіжку лікаря. Під час його розмови з курсантом, останній пояснив, що хотів позичити гроші.

Після розголосу в мережі на звинувачення відреагувало керівництво Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Прес-служба академії повідомила, що особу підозрюваного в крадіжці встановлено, а також підтверджено факти перерахування грошей з карткового рахунку Олега Фоміна на рахунок курсанта академії. Триває службове розслідування.

Мешканець с. Улянівка Кіровоградської області, 27-річний кулеметник 92-ї бригади Олег Фомін помер у Львівському військовому госпіталі у п'ятницю 26 жовтня. Він перебував на лікуванні після важкої травми шийного відділу хребта.