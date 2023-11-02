Учасники секти «АллатРа» поширювали проросійські наративи

Прокурори повідомили про підозру в держзраді лідеру проросійської секти «АллатРа» через просування проросійських та антиукраїнських наративів. Крім того, Служба безпеки України заблокувала роботу понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб Росії, підозри готуються іншим керівникам та учасникам секти.

Як повідомили у Офісі генпрокурора у четвер, 2 листопада, з 2002 року псевдорелігійна організація за допомогою художньої літератури, власних медіа та інтернет-ресурсів просувала проросійські та антиукраїнські наративи. Її осередки розташовані у обласних центрах країни.

«Під виглядом місіонерства учасники релігійної секти публічно просували кремлівську ідею про створення “союзу слов’янських народів”. Вони закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї Кремля», – йдеться у повідомленні.

Також вони пропагували комуністичний режим та поширювали матеріали, у яких виправдовували збройну агресію РФ, розпочату у 2014 році. Війну представляли як внутрішній громадянський конфлікт.

У Офісі генпрокурора назву секти не називають, але на фото видно, що йдеться про організацію «АллатРа». Крім того, СБУ паралельно з Офісом генпрокурора повідомила про заблокування роботи понад 20 осередків цієї секти, а також підготовку підозр її керівництву та учасникам.

«Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже півмільйона користувачів. Також організатори “АллатРа” запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі “ТікТок”. Там вони публікували пропагандистські дописи та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого “благотворчого суспільства”. Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст», – додали в СБУ.

За період свого існування проросійська секта створила власні філії на території РФ, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

«Лідери секти незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати злочинною організацією в Україні», – повідомили у Офісі генпрокурора.

Прокурори вже повідомили про підозру керівнику проросійської секти. Йому інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, а також участі у ній, державну зраду, виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного тоталітарного режиму, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 1 ст. 255, ч. 1, 2 ст. 111, ч. 2 ст. 436-1, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Імені підозрюваного правоохоронці не незивають, але відомо, що «АллатРу» у 2011 році у Києві заснували Ігор Данилов та Галина Яблучкіна як «громадський рух».

Нагадаємо вчора, 1 листопада, ZAXID.NET повідомляв, що СБУ та Нацполіція проводять масові обшуки в секти «АллатРа» по всій Україні.