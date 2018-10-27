Львів увійшов до п'ятірки найдемократичніших міст України

За рік Львів піднявся у рейтингу одразу на 14 позицій

СуспільствоАндрій Дрозда, 27 жовтня5980

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За результатами дослідження Українського незалежного центру політичних досліджень Львів увійшов до п'ятірки українських міст із найвищим рівнем прозорості, демократичності та залученості громади до прийняття управлінських рішень.

Дослідження відбувалося від травня до серпня 2018 року в рамках проекту USAID «Громадяни в дії». Експерти проаналізували 300 рішень місцевих рад, а також процедури, що регулюють доступ мешканців 24 обласних центрів до управління своїми містами.

До п'ятірки найдемократичніших міст увійшли:

  1. Чернівці – 90%
  2. Київ – 76%
  3. Хмельницький – 75%
  4. Львів – 70%
  5. Краматорськ – 66%

Фото dovidnyk.org.ua (клікніть для збільшення)

Порівняно з результатами аналогічного минулорічного дослідження Львів піднявся у рейтингу одразу на 14 позицій.

«У Львові працюють ключові інструменти залученості громади до прийняття рішень. Наприклад, ухвалений новий статут, нова редакція місцевої ініціативи, громадських слухань, запроваджена детальна процедура звітів депутатів, міського голови, покращена робота депутатських комісій, запровадили та модернізували бюджет участі, покращили загальні збори громадян», – прокоментував зростання Львова в рейтингу один із авторів дослідження Максим Лациба.

Найнижчі показники за підсумками дослідження виявились у Харкова – 38% та Житомира – 29%. Загальна середня якість місцевої демократії в 2018 році в обласних центрах відповідає показникові 55 %. Детальніше з результатами можна ознайомитися на сайті дослідження.

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