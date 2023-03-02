«Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» три роки користувалося комунальною землею без правових підстав

Господарський суд Львівської області зобов’язав ДП «Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» сплатити до бюджету Львова 596 тис. грн. Це кошти, які дочірнє підприємство заборгувало за три роки користування комунальною земельною ділянкою. Про це у четвер, 2 березня, повідомили у Львівській міській раді із посиланням на заступника міського голови Львова з містобудування Любомира Зубача.

Йдеться про ділянку на вул. О. Бахматюка, 22, що в Личаківському районі Львова. Ділянкою, площею 1,1 га, фірма користувалась без правових підстав.

«Щобільше, там виріс майновий комплекс, площею понад 2 тис. м2. Втім, жодних документів, які свідчать про право користування цією земельною ділянкою, дочірнє підприємство не надало. Орендної плати, відповідно, також не сплачувало. Справа класична, але не безнадійна. Вирішувати її юристи департаменту містобудування пішли до суду. Тепер, за рішенням Господарського суду області, підприємство має повернути місту 596 тис. грн за користування земельною ділянкою», – зазначив Любомир Зубач.

У відділі правового забезпечення департаменту містобудування ЛМР закликають підприємців, які є власниками нерухомості, що розташована на комунальній землі, вчасно подавати документи для оформлення договорів оренди земельних ділянок.

Зазначимо, за даними YouControl, ДП «Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» зареєстроване 5 грудня 2001 року. Його юридична адреса: місто Львів, Галицький район, вул. Цехова, 11А. Керівником організації є Рожик Василь Миколайович.