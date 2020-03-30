Львівські медики отримають до зарплати по 10 тис. грн доплати

Львівські медики отримають доплати

У понеділок, 30 березня, міський голова Львова Андрій Садовий планує підписати розпорядження про нарахування доплати медикам, які працюють в умовах коронавірусної інфекції Covid-19. Про це мер Львова розповів в ранковому шоу «Люкс зарядка» в ефірі радіо Люкс ФМ.

За його словами, проект розпорядження готує заступниця Ірина Маруняк.

«Сьогодні я підпишу розпорядження, що всі лікарі, медсестри, санітарки, які працюють і будуть працювати з тими людьми, які мають підозру на коронавірус, будуть мати за місяць по 10 тис. грн доплати. Це дуже важливо, бо вони ризикують», – зазначив Андрій Садовий.

За його словами, ці кошти вдасться нараховувати, зменшивши бюджетні видатки.

«Ми не будемо зараз нараховувати премії міським чиновникам, які зараз працюють віддалено. Також ті, хто працює в комунальній сфері, ті, хто ризикує, вони також матимуть надбавки до зарплати», – пояснив міський голова.

Також він розповів, що сьогодні починають проводити експрес-тести усім водіям громадського транспорту та соціальним працівникам. Тестування проходитимуть і медичні працівники. Окрім того перевірятимуть і тих, хто забезпечує життєдіяльність міста, а також перебуває в постійному спілкуванні з людьми та має більше шансів заразитися.

Також Андрій Садовий розповів про ситуацію з поширенням коронавірусу у Львові. За його словами, зараз на самоізоляції вдома перебуває 77 людей, в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус – 64 особи. На Львівщині лабораторно підтверджені 5 випадків коронавірусної інфекції, 1 людина перебуває в лікарні.