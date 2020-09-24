Хлопець вже притягався до відповідальності за наркотики

Львівські поліцейські під час вечірнього патрулювання затримали закладника наркотиків. Хлопець привернув до себе увагу підозрілою поведінкою. У нього вилучили наркотичні речовини та підручні засоби для їхнього фасування.

Близько 22:00 на вулиці Аґрусовій (бічній Шевченка) поліцейські помітили компанію з трьох осіб, які почали помітно нервувати. Патрульні зупинили їх і перевірили в базі даних 23-річного львів'янина, 22-річну львів'янку та 23-річного мешканця області. Останній вже притягався до адміністративної відповідальності за ч.1 ст.44 КУпАП (незаконні виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах).

«Коли патрульні почали проводити поверхневу перевірку, хлопець кинувся втікати у невідомому напрямку. Дорогою він викинув свій телефон на вулиці Лушпинського і продовжив втікати. Невдовзі чоловік закинув на дах будинку пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, порожні поліетиленові пакетики, вагу та ізолюючу стрічку, яка скотилася звідти. Такі предмети використовують, зокрема, закладчики для того, аби безконтактно, з допомогою інтернету, розповсюджувати наркотичні речовини», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

фото патрульної поліції Львова

Втікача затримали на вулиці Шевченка і викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського відділу поліції.

Поліцейські виявили чотири місця, де вже були закладки з марихуаною. Речовину вилучили на експертизу. Тепер 23-річному чоловіку загрожує кримінальна відповідальність (ч.1 ст.307 ККУ).