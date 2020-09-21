У понеділок, 21 вересня, у Львові затримали продавця наркотиків. Його затримали під час збуту метадону у Шевченківському районі, при собі він мав також інші наркотичні засоби.

«Під час обшуків у фігуранта вилучено чотири згортки із речовиною зеленого кольору рослинного походження, електронну вагу, таблетки, коробку та фольгові і паперові згортки із білою кристалічною речовиною, мобільний телефон із сім-картками, чорнові записи та понад 1600 гривень, серед яких передоплата за наркотичний засіб», — повідомляє Львівська обласна прокуратура, яка здійснює процесуальне керівництво.

27-річному зловмиснику готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу.

фото прокуратури

За ст.307 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) передбачено позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, у серпняі у Львівському університеті ветмедицини викрили метадонову нарколабораторію. Наркотики виготовляв завідувач лабораторії, а збували товар за посередництвом кальян-бару.