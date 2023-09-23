Чоловік припаркувався у центрі Львова

На вулиці Тадеуша Костюшка велопатрульні затримали 29-річного водія Peugeot 508, який припаркувався на місці для людей з інвалідністю. Коли поліцейські перевірили його документи, то встановили, що чоловіка на десять років позбавили права керувати транспортом ще 2021 року. Правоохоронці помітили у затриманого ознаки наркотичного сп'яніння, але він відмовився від перевірки. У прес-службі патрульної поліції Львівщини у суботу, 23 вересня, розповіли, що водієві загрожує кримінальна відповідальність та майже 60 тис. грн штрафу

«На чоловіка поліцейські неодноразово виносили постанови за їзду бувши позбавленим картки водія. Оскільки керманич свідомо не виконує рішення суду, на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Тепер йому загрожує відповідальність за ст. 382 (Невиконання судового рішення) КК України. Спілкуючись з громадянином, велопатрульні виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Від перевірки він відмовився», – йдеться у повідомленні патрульних.

Поліцейські склали на чоловіка протоколи:

за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом бувши позбавленим прав);

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП.

Крім цього, патрульні винесли постанову за зупинку транспортних засобів на місці для людей з інвалідністю. Керманичу загрожує майже 60 тис. грн штрафу і додаткове позбавлення прав до восьми років.