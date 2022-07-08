52-річний уродженець Криму очолив створений російськими окупантами відділ поліції у Скадовську

Львівські поліцейські спільно з СБУ заочно повідомили про підозру 52-річному мешканцю Херсонщини, якого російські окупанти призначили керівником так званого «Скадовського відділення поліції».

У п’ятницю, 8 липня, в СБУ Львівщини повідомили, що львівські правоохоронці зібрали докази причетності уродженця Криму до колабораційної діяльності на Херсонщині.

«За даними слідства, з початку повномасштабної війни зловмисник добровільно пішов на співпрацю з окупаційною владою, колаборант допомагав рашистам затримувати українських патріотів на тимчасово окупованій території. А вже наприкінці травня його призначили на керівну посаду так званого «Скадовського відділення поліції», – повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, зрадник особисто займався підбором кандидатів та співробітників незаконно створеного відділення поліції, здійснював матеріально-технічне забезпечення його діяльності, а також давав вказівки незаконно затримувати українців.

Речниця СБУ Львівщини Роксонала Яворська уточнила ZAXID.NET, що підозру 52-річному колаборанту оголосили заочно, про те він буде затриманий одразу, як тільки його виявлять на підконтрольній Україні території.

Фігурантові повідомлено про підозру за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 ККУ). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.