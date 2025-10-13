Погода буде прохолодною, з можливими опадами

Цього тижня, з 13 до 19 жовтня, на Львівщині очікують прохолодну погоду, в окремі дні можливі невеликі опади, місцями заморозки. Про це повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

«Вночі стовпчики термометрів опустяться до 1-6° тепла, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі прогнозуються заморозки 0-2°. Вдень переважно 7-12° тепла. В кінці тижня трішки тепліше – 10-15° тепла», – розповіли синоптики.

14 жовтня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11° тепла. Місцями на поверхні ґрунту та в повітрі можливі заморозки 0-2°. У Львові температура вночі 2-4°, вдень 8-10° тепла.

Прогноз погоди на Львівщині до 18 жовтня (графіка Львівського гідрометцентру)

Як наголосили синоптики, перша декада жовтня була рідкісно холодною та вологою. Середня температура повітря по області була на 2,7 - 3,2° нижчою від норми і становила 5,9 - 8,1° тепла. Цей період був найхолоднішим за останні 12 років спостережень.