Волонтери відремонтували кімнати у гуртожитку, в якому зможуть жити працівники підприємства

Волонтери громадської організації «Будуємо Україну Разом – БУР» відремонтували приміщення гуртожитку у Львові, в якому будуть жити працівники Рубіжанської панчішної мануфактури разом зі своїми сім’ями. Кімнати гуртожитку на вул. Пулюя, 28 надало місто, а волонтери БУР провели капітальний ремонт двох блоків. Про це повідомили в управлінні інвестицій та проектів Львівської міськради.

Координатор проекту Роман Шп’єлик уточнив ZAXID.NET, що роботи тривали близько п’ять тижнів. Наступної середи кімнати будуть готові до заселення. Це два блоки у гуртожитку: в одному є дві кімнати і санвузол, в другому – три кімнати і санвузол. Можливо, одну кімнату переобладнають під кухню. Ще є цокольне приміщення, яке теж відремонтують.

«Це студентський гуртожиток училища. Студенти там живуть, але ці кімнати не використовувались, бо були без ремонту. Ми задіяли професійного майстра, який виконував складні фахові роботи, а волонтери йому допомагали. У відведених приміщеннях робили перепланування, міняли проводку, відчищали стіни, шпаклювали їх і фарбували, замінили вікна та двері. В одній кімнаті довелося замінили підлогу, постелили ламінат. В одному блоці санвузлів взагалі не було», – розповів ZAXID.NET Роман Шп’єлик.

Наступний етап робіт – створення функціонального житлового простору у цокольному приміщенні. Спільно з працівниками управління архітектури та урбаністики ЛМР був погоджений дизайн-концепт та функціональне зонування приміщення.

Проект з пропозицією перепланування приміщень під сімейне житло

Нагадаємо, панчішна фабрика, що релокувалась із Рубіжного на Луганщині, нещодавно запрацювала у Львові. Більше про історію підприємства читайте тут.