Франківський районний суд Львова оштрафував 29-річного солдата Ігоря М. за те, що він відмовився вакцинуватись від ковіду. Чоловік заявив, що його не ознайомили з наказами про обов'язкову вакцинацію, однак суд вирішив, що військовий свідомо відмовився від щеплення.

У постанові суду вказано, що розвідник-навідник Ігор М. не виконав вимоги командира військової частини А0284, яка розташована у Львові, щодо вакцинації від коронавірусу. Таким чином солдат порушив наказ головнокомандувача ЗСУ про обов'язкову вакцинацію військових від ковіду, який діє в Україні з липня 2021 року.

Ігор М. в судовому засіданні заявив, що його ніхто не ознайомлював із наказами, які він порушив.

Втім суддя Юрій Ванівський вирішив, що провина Ігоря М. в ухиленні від виконання наказу доведена. Так, на думку суду, солдат знав про необхідність вакцинації, однак свідомо відмовився від неї.

Суд врахував відсутність обставин, що обтяжують та пом'якшують відповідальність, і вирішив, що у цій справі варто обмежитись штрафом. Так, Ігоря М. оштрафували на 2465 грн за відмову виконувати наказ командира.

Ця постанова суду може бути оскаржена в апеляції упродовж 10 днів з моменту її винесення.