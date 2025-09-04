Львівський військовий лісокомбінат підпорядковується Міністерству оборони

Керівництво державного підприємства «Львівський військовий лісокомбінат» викрили на фіктивному працевлаштуванні чоловіків призовного віку задля отримання бронювання від мобілізації. Серед фіктивних працівників виявили кількох підприємців. Про це 4 вересня повідомило NGL.media.

Львівський військовий лісокомбінат підпорядковується Міністерству оборони. За даними слідства, в. о. директора Олег Симака разом із бухгалтером та керівником служби безпеки підприємства влаштовували на роботу чоловіків призовного віку, які не ходили на роботу, але отримували бронювання та можливість виїжджати за кордон.

NGL.media ідентифікували частину з цих чоловіків. Серед них, наприклад, 33-річний керівник гаражно-будівельного кооперативу «Малгос» Віталій Панчишин, 48-річний директор компанії з продажу ветеринарних препаратів «Квест НВ» Володимир Столярчик та 43-річний власник компанії з продажу сільськогосподарського обладнання «АСАТ-Україна» Валентин Андрощук.

Загалом, за даними слідства, упродовж 2024-2025 років на роботу у військовий лісокомбінат фіктивно влаштувалися близько 10 людей. Усі вони отримували зарплату понад 80 тис. грн.

Частину з грошей, які нараховували фіктивним працівникам, насправді отримували бухгалтерка та колишній працівник підприємства, який і виконував всю роботу замість фіктивних працівників.

Зараз у цій справі триває досудове розслідування, в межах якого у фігурантів та в офісі лісокомбінату у Львові провели обшуки.

Львівський військовий лісокомбінат до жовтня 2019 року займався відомчими лісництвами на території Львівської області. З 2019 року підприємство перебуває у стані ліквідації, його основні функції передали Магерівському військовому лісгоспу. Директор Львівського військового лісокомбінату Олег Симака паралельно працює інженером з лісових культур в цьому ж Магерівському лісгоспі та керує обслуговуючим кооперативом котеджного містечка «ЖБК “Бартатівський».