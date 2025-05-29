Будинок на Балабана, 24, в якому родичі Василя Винницького отримали квартири

Львівського юриста, 38-річного Василя Винницького, звинувачують у незаконній приватизації соціального житла. Оформлювати майно на родичів Винницького допомагав ще один юрист – 35-річний Олександр Наконечний. Зокрема, йдеться про квартиру у мікрорайоні Підзамче та майже всі квартири на вулиці Балабана, 24. Сайт NGL.media розповів про схему, яку створили юристи.

Журналісти зазначили, що станом на травень 2025 року майже 29 тис. людей стоять у черзі на безкоштовне житло у Львові. Претендувати на безкоштовне житло можуть люди з інвалідністю, сім’ї з дітьми з інвалідністю, багатодітні сім’ї, ветерани, літні люди тощо. Ця черга не рухається впродовж десятиліть. Проте деяким людям вдається скористатися житлом, зберігаючи місце в основній черзі. Такою можливістю через підставних людей вирішив скористатися Василь Винницький, переписуючи квартири на своїх родичів.

Винницький та Наконечний працювали юристами в різних органах місцевого самоврядування. Зокрема, Винницький під час співбесіди посаду керівника Західного міжрегіонального управління Мін’юсту у 2019 році казав, що був юристом у трьох різних районних адміністраціях Львова й «знає всі нюанси». У NGL.media з'ясували, що у 2019 році він був юристом Личаківської районної адміністрації Львова й вже встиг оформити на своїх родичів кілька соціальних квартир.

Перші махінації могли вчинити у 2015 році. Тоді пенсіонер Володимир Шургот звернувся до Львівської міськради з проханням надати його сім’ї однокімнатну квартиру на Підзамче. Чоловік мав всі законні підстави отримати помешкання. Проте, як зазначає NGL.media, пенсіонер вказав точну адресу бажаної квартири, хоч інформації про соціальне житло немає у відкритому доступі.

Квартира, яку хотів чоловік, була непридатною для проживання, але він запевняв, що готовий її відремонтувати власним коштом. Житлова комісія схвалила заяву Володимира Шургота, а виконком ухвалив рішення виділити йому квартиру «з метою тимчасового поліпшення житлових умов, без зняття з квартирного обліку». У жовтні 2016 року Володимир Шургот приватизував квартиру й через два місяці подарував її 60-річній Марії Винницькій. Це мама Василя Винницького, який на той момент працював юристом Франківської райадміністрації Львова.

Під час приватизації та дарування інтереси Володимира Шургота представляв ще один юрист Франківської райдержадміністрації – Олександр Наконечний. Зазначимо, що пенсіонер досі перебуває у загальній квартирній черзі. У 2022 році Василь Винницький працював юристом у Шевченківській районній адміністрації й продав подаровану матері квартиру на Підзамче.

Соціальне житло незаконно приватизовували у двоповерховому будинку на вулиці Балабана, 24, що на початку мікрорайону Підзамче. Раніше споруда була нежитловою, але згодом на другому поверсі облаштували квартири, а решту приміщень використовували як офіси. З 2014 по 2017 роки ще чотири нежитлові приміщення переробили під квартири, власницею яких є матір Василя Винницького та дві його колишні дружини.

NGL.media розповідає, що найпоказовішою є історія Оксани Кузь, яка 2014 року звернулась до міськради. Львів'янка просила дозвіл на реконструкцію нежитлового приміщення на першому поверсі Балабана, 24. Наступного року їй погодили реконструкцію. Вже 2016 року Оксана Кузь отримала ордер на «тимчасову» квартиру, яку після цього приватизувала. Жінка подарувала квартиру юристці Давидівської сільської ради Юлії Смолинець, яка згодом стала другою дружиною Василя Винницького. Інтереси Оксани Кузь також представляв Олександр Наконечний. Журналісти з'ясували, що Наконечний мав право продати чи подарувати матері Василя Винницького.

Юлія Смолинець та Василь Винницький у 2020 році. Фото з соцмереж

Смолинець і Винницький у 2021 році розлучилися. Чоловік повернувся до першої дружини – юристки Надії Пеленської. У 2023 році вона за 2,3 млн грн придбала двокімнатну квартиру у будинку на Балабана, 24. У 2024 році подружжя Винницький та Пеленська знову розлучилися. У будинку на Балабана ще дві квартири належать Марії Винницькій. Обидва помешкання спочатку виділили як тимчасові, але згодом їх приватизували й перепродали.

Ще дві квартири у тому ж будинку на Балабана належать Марії Винницькій, матері Василя Винницького. Обидві квартири були переплановані з нежитлових приміщень і виділені черговикам, однак потім перепродані.

Близьким родичем Василя Винницького є Орест Тимчишин, який працював головою Франківської райадміністрації під час махінацій з квартирами. У коментарі NGL.media Тимчишин заявив, що нічого не знав про приватизацію квартир. Журналісти зазначили, що після роботи у Франківській держадміністрації Тимчишин працював у Личаківській, а потім очолив департамент житлово-комунального господарства Львівської міськради. На початку 2024 року його призначили в.о. заступника мера Львова з питань ЖКГ., але у квітні 2025 року перевели у виконавчий комітет. Львівська міськрада відмовилася коментувати причини пониження на посаді.

Юрист Олександр Наконечний, який займався приватизацією та даруванням житла, відмовився давати коментарі NGL.media й видалив свої соцмережі. У 2025 році він звільнився з райадміністрації й влаштувався інспектором у Державній податковій службі.

Львівська міськрада запідозрила махінації з квартирами весною 2024 року, коли під час перевірки декларацій з'ясували, що витрати Винницького значно перевищили офіційні доходи. Керуючий справами виконкому Євген Бойко розповів, що у мерії провели службове розслідування, яке підтвердило, що Винницький, ймовірно, використовував свою посаду, щоб його родичі отримували нерухомість.

Додамо, що у липні 2024 року львівська поліція відкрила з цього приводу кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).