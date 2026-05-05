Востаннє тариф на проїзд у Львові переглядали у вересні 2025 року

У четвер, 7 травня, львів’ян запрошують на обговорення проєкту рішення виконавчого комітету про перегляд тарифів на проїзд у міських автобусах, трамваях та тролейбусах. Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

Обговорення розпочнеться о 16:30 за адресою вул. Мулярська, 2а – в приміщенні Першої Львівської медіатеки. Для участі в обговоренні потрібно зареєструватись за посиланням, а також мати при собі документ, що підтверджує місце реєстрації у Львівській громаді.

Письмово зауваження та пропозиції до проєкту рішення про підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті Львова можна подавати до департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР через ЦНАПи або поштою до 9 травня 2026 року.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку квітня міськрада Львова запустила процедуру перегляду тарифів на проїзд у міському громадському транспорті та запропонувала нові тарифи. Це зумовлено зверненням від автомобільних перевізників про необхідність перегляду тарифу через різке зростання ціни на дизельне пальне.

Профільні департаменти міськради проаналізували економічні розрахунки, надані перевізниками, та дійшли висновку, що тариф потребує перегляду. За розрахунками перевізників ціна на проїзд у Львові має становити понад 40 грн, в ЛМР пропонують такі тарифи:

оплата транспортною карткою ЛеоКарт для студентів – 11,5 грн (зараз – 8,5 грн);

оплата додатком або транспортною карткою ЛеоКарт – 23 грн (зараз – 17 грн);

оплата банківською карткою – 26 грн (зараз – 20 грн);

готівкова оплата – 30 грн (зараз – 25 грн);

студентський абонемент (усі види транспорту) – 575 грн (зараз – 450 грн);

загальний абонемент (усі види транспорту) – 1150 грн (зараз – 900 грн);

штраф за безквитковий/незавалідований проїзд – 520 грн (зараз – 400 грн).

Після консультацій з громадськістю тарифи має затвердити виконавчий комітет міськради. У мерії додають, що перевізники повинні будуть зберігати динаміку покращення якості послуг та оновлювати рухомий склад. Також там нагадують, що у Львові понад 30 категорій пільговиків, а також школярі з персоналізованими ЛеоКарт користуються міським громадським транспортом безоплатно, а для інших пасажирів при розрахунку сервісами ЛеоКарт діють безкоштовні пересадки.