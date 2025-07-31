1 серпня 2025 року віряни відзначатимуть Медовий Спас, або Маковія – важливе свято, яке знаменує початок Успенського посту. З давніх-давен цей день супроводжується не лише обрядами, а й певними заборонами. Дотримання традиційних обмежень вважається запорукою духовної чистоти та благополуччя в родині. Що не варто робити у цей день пише «Дзеркало тижня».

Що не можна робити на Медовий Спас