Без святкувань, сварок і фізичної праці: що категорично не можна робити на Медовий Спас
У народній традиції з Маковієм пов’язано чимало заборон і обмежень
1 серпня 2025 року віряни відзначатимуть Медовий Спас, або Маковія – важливе свято, яке знаменує початок Успенського посту. З давніх-давен цей день супроводжується не лише обрядами, а й певними заборонами. Дотримання традиційних обмежень вважається запорукою духовної чистоти та благополуччя в родині. Що не варто робити у цей день пише «Дзеркало тижня».
Що не можна робити на Медовий Спас
У народній традиції з Маковієм пов’язано чимало заборон і обмежень, які мають як релігійне, так і моральне значення:
- забороняється вживати продукти тваринного походження – мʼясо, молочне, яйця. Це пов’язано з тим, що з цього дня починається строгий піст;
- не рекомендується важко працювати фізично, займатися рукоділлям (вишивкою, шиттям, в’язанням), прати чи прибирати. Цей день варто провести у спокої та молитві;
- не можна влаштовувати гучних святкувань і весіль, оскільки це вважається порушенням постової строгості;
- заборонені сварки, прокльони, образи та негативні думки – вважається, що на Медовий Спас потрібно бути особливо доброзичливим і щирим;
- небажано братися за нові справи чи починання, оскільки енергетика дня більше підходить для підведення підсумків і вдячності.
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