Маковійчики - святкові букети із польових квітів

Маковія, або Медовий Спас, – одне з важливих православних свят, яке традиційно відзначають у серпні. Воно поєднує релігійні, історичні та народні елементи й символізує початок Успенського посту. У 2025 році, відповідно до нового церковного календаря, свято припадає на 1 серпня. Про значення і традиції свята пише Shuba.

Чому свято називають Медовим або Маковієм

Свято має кілька назв: у народі його знають як Маковія через збіг дати з періодом дозрівання маку, а також як Медовий Спас, бо саме в цей час традиційно починали збирати перший мед. У християнській традиції день пов’язують із вшануванням семи братів Макевеїв, їхньої матері Соломонії та наставника Єлеазара – перших мучеників Старого Завіту, які постраждали за віру.

Офіційна церковна назва – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Існує давнє передання, що в період епідемій у Візантії частину хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос, виносили на вулиці для молитви й очищення – віряни вірили, що сила Хреста має цілющі властивості. Саме тому слово «Спас» в цьому випадку трактується як порятунок.

Основні традиції на Маковія