Одне з найбільших свят серпня: коли і чому відзначають Маковія або Медовий Спас
Маковія, або Медовий Спас, – одне з важливих православних свят, яке традиційно відзначають у серпні. Воно поєднує релігійні, історичні та народні елементи й символізує початок Успенського посту. У 2025 році, відповідно до нового церковного календаря, свято припадає на 1 серпня. Про значення і традиції свята пише Shuba.
Чому свято називають Медовим або Маковієм
Свято має кілька назв: у народі його знають як Маковія через збіг дати з періодом дозрівання маку, а також як Медовий Спас, бо саме в цей час традиційно починали збирати перший мед. У християнській традиції день пов’язують із вшануванням семи братів Макевеїв, їхньої матері Соломонії та наставника Єлеазара – перших мучеників Старого Завіту, які постраждали за віру.
Офіційна церковна назва – Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього. Існує давнє передання, що в період епідемій у Візантії частину хреста, на якому був розіп’ятий Ісус Христос, виносили на вулиці для молитви й очищення – віряни вірили, що сила Хреста має цілющі властивості. Саме тому слово «Спас» в цьому випадку трактується як порятунок.
Основні традиції на Маковія
- освячення маку, меду, води та квітів у храмі;
- початок Успенського посту, який триватиме до 14 серпня (за новим стилем) або до 27 серпня (за старим);
- приготування страв із маком, наприклад, медово-макових пиріжків або коржів;
- виготовлення «маковійчиків», святкових букетів з маку, м’яти, чебрецю, календули, васильків та інших польових трав.