На місці ексгумованих могил у Маріуполі відразу виникають нові.

У Маріуполі помирає багато людей середнього віку. За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, люди помирають не від обстрілів, а наслідків окупації: нервових зривів, відсутності медичного сервісу, антисанітарії та знищеного голодом імунітету.

За інформацією Андрющенка, на місці ексгумованих могил одразу виникають нові. Росіяни не допускають у місто української гуманітарної допомоги.

«Маріупольці повідомляють про нетиповий для мирного життя рівень смертності. Багато людей середнього віку помирає. Рівень смертності такий, що на місці ексгумованих могил в дворах одразу виникають нові. Сумний потік смерті не спадає. Люди гинуть не від обстрілів, а наслідків окупації. Нервові зриви, відсутність медичного сервісу, антисанітарія та знищений імунітет через голод», – повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

За його словами, врятувати маріупольців зараз можуть загальна евакуація і допуск гуманітарної допомоги з боку України.