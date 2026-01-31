Євгеній Величко вийшов з СІЗО під заставу

Міський голова Вознесенська Миколаївської області Євгеній Величко вийшов з СІЗО після смертельної ДТП. За мера внесли понад 565 тис. грн застави. Про це у суботу, 31 січня, повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката Ігоря Притикіна.

За словами адвоката Ігоря Притикіна, заставу за Євгенія Величко внесли у пʼятницю, 30 січня, близько 17:00. Після надходження грошей на рахунок суду, Величко вийшов з СІЗО. Також адвокат повідомив, що Євгеній Величко продовжить виконувати обов'язки міського голови, а також «допомагатиме родині, яка постраждала через аварію».

Нагадаємо, 28 січня біля села Пушкове Кіровоградської області Євгеній Величко, перебуваючи за кермом Toyota Camry, зіштовхнувся з автомобілем Renault Megane, яким керував чоловік 1986 року народження. За словами прокурора Дмитра Бабенка, Євгеній Величко виїхав на зустрічну смугу, внаслідок зіткнення водій Renault Megane загинув на місці події, ще двоє пасажирів отримали травми. Водночас міський голова Вознесенська перебував у авто один та не потребував госпіталізації.

Того ж дня поліція затримала Євгенія Величка та оголосила йому підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 286 КК України). 30 січня Подільський районний суд Кропивницького обрав для Величка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави – 565 тис. 760 грн. Міський голова Вознесенська пояснив аварію складними погодними умовами, зокрема, туманом. Однак наголосив, що вважає підозру обґрунтованою та співпрацює зі слідством. Крім того, він зазначив, що допоміг постраждалим у ДТП.

Аварія на Кіровоградщині, що сталась за участі Євгенія Величка

Євгеній Величко обіймає посаду міського голови Вознесенська з жовтня 2020 року. Він переміг на виборах, на які балотувався від партії «Слуга народу». До цього Величко займався підприємницькою діяльністю у будівельній сфері.

Євгеній Величко вже потрапляв у ДТП. У вересні 2021 році його автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом, у салоні якого перебували діти.