Суд визнав чоловіка винним у крадіжці та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд призначив десять років тюрми 23-річному місцевому жителю, який привласнив майже 470 тис. грн державних виплат матері безвісти зниклого військовослужбовця. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомила пресслужба поліції Хмельниччини.

За даними слідства, у червні 2025 року жінка попросила сина своєї знайомої допомогти зняти готівку в банкоматі й надала йому необхідні персональні дані. Скориставшись ними, чоловік встановив банківський застосунок на власний телефон і підключив його до рахунку потерпілої.

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Протягом наступних п’яти місяців він без відома жінки переказував гроші на інші рахунки та витрачав їх на власні потреби. Потерпілій він передавав лише незначну частину готівки.

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Про крадіжку потерпіла дізналася під час чергової покупки, після чого звернулася до банку. Загальна сума збитків становила майже 470 тис. грн.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) і ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України та призначив 10 років увʼязнення. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.