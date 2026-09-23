За шахрайство підозрюваній загрожує від трьох до п’яти років тюрми

42-річній мешканці Красилівської громади повідомили про підозру у шахрайстві. Жінка отримала від доньки майже 8 тис. євро, які мала зберігати на банківському депозиті, однак вона витратила їх на власні потреби. Про це у середу, 23 вересня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Хмельниччини.

За даними слідства, у 2022 році донька підозрюваної виїхала до Італії, де влаштувалася на роботу. Частину зароблених грошей 24-річна жінка надсилала матері та попросила її відкрити депозитний рахунок, щоб зберігати там заощадження.

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Мати повідомила доньці, що відкрила рахунок, однак насправді витратила отримані гроші на свої потреби.

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«Упродовж майже трьох років донька переказала матері близько 8 тис. євро. За курсом НБУ на момент переказів це становило понад 330 тис. грн», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі повідомили 42-річній жінці про підозру за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція статті передбачає штраф або позбавлення волі від трьох до п’яти років.