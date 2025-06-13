Шепетівський міськрайонний суд виніс вирок Вадиму Рудику за напад на працівника ТЦК та СП. Під час перевірки військово-облікових документів обвинувачений зламав потерпілому ніс, після чого ще й штовхнув на асфальт. За скоєне чоловіку призначили три роки тюрми.

Як йдеться у вироку від 10 червня, інцидент стався 12 квітня 2025 року на вулиці Судилківській у Шепетівці. Близько 16:15 група оповіщення зупинила Вадима Рудика для перевірки військово-облікових даних. Саме тоді, за даними слідства, обвинувачений вдарив головою об ніс працівника ТЦК, а після цього повалив потерпілого на землю.

У результаті сутички у військового ТЦК діагностували перелом кісток носа, а також синці біля очей та в лобній ділянці голови.

Під час судового розгляду справи Вадим Рудик повністю визнав свою провину та розкаявся.

Суддя Світлана Козачук визнала мешканця Шепетівки винним за ч. 2 ст. 350 КК України (погроза або насильство щодо службової особи, який виконує громадський обовʼязок) й призначила три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.