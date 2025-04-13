Поліцейські намагалися затримати п'яного водія Škoda Octavia

Сарненський районний суд визнав Віталія Брика винним у побитті поліцейського та ув'язнив його на три роки. Обвинувачений у квітні 2022 року вдарив правоохоронця, коли той намагався затримати сина за порушення правил безпеки дорожнього руху. Про це йдеться у вироку, на який звернув увагу «Судовий репортер».

Згідно з опублікованими в судовому реєстрі матеріалами справи, 11 квітня 2022 року сержант поліції перебував на чергуванні з напарником. Приблизно о 14:00, на вулиці Молодіжній у селі Цепцевичі Сарненського району, правоохоронці зупинили автомобіль Škoda Octavia. Водій авто був п'яним, не пристебнувся ременем безпеки та не мав документів. Чоловік пояснював, що не міг показати документи, бо вони були в «Дії», а на місці зупинки не було інтернет-зв'язку.

Під час розмови з поліцейськими водій назвав несправжнє ім'я, щоб уникнути відповідальності. На місце події прийшли приблизно 20 людей, серед яких був батько водія – Віталій Брик. Люди заважали поліцейським складати протокол, погрожували, шарпали їх за одяг та вимагали відпустити порушника.

Водій намагався втекти, за ним побігли поліцейські, в одного з яких невідомий вибив боді-камеру. Правоохоронці затримали втікача на території одного з домогосподарств й намагалися надіти наручники. Під час цього Віталій Брик вдарив поліцейського по тулубу та обличчю.

У суді Віталій Брик не визнав своєї провини. Він розповів, що поліцейські утримували його сина в заблокованому автомобілі й під час цього навколо авто почали збиратися сторонні люди й просили його відпустити. Обвинувачений переконував, що всі були чемними й спокійними.

Віталій Брик не заперечував, що його син скористався можливістю втекти. Однак наполягав, що не бив правоохоронця. Також заперечував факт побиття і його син, якого намагалися затримати.

«Обвинувачений пішов за сином і поліцейськими, яких наздогнав на подвір'ї, де потерпілий утримував сина на землі. Обвинувачений повідомив, що він перепитав у поліцейського, що саме стало причиною затримання, після чого той відпустив сина, який втік. Поліцейський залишився на місці. Обвинувачений вказує, що поліцейський добровільно відпустив сина. Таку поведінку обвинувачений пояснює тим, що останній втомився», – йдеться у вироку.

Суд також допитав власників домогосподарства, де сталася бійка. Вони зазначили, що не знають деталей, бо «відлучились у власних справах».

Суддя Тетяна Ведятіна визнала винним Віталія Брика у насильстві щодо поліцейського (ч. 2 ст. 345 ККУ) й ув'язнила на три роки. Крім цього, засуджений має сплатити майже 14 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляції.