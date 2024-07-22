Мешканець Хмельниччини відмовився воювати з релігійних причин і отримав 3 роки тюрми
Військовозобов’язаний заявив, що через релігійні принципи не може брати до рук зброю
Дунаєвецький районний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому мешканцю Андрію Т., який відмовився проходити військову службу через власні релігійні переконання. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та ув’язнив на 3 роки.
Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканець Дунаєвецького району Хмельницької області Андрій Т. у жовтні 2023 року отримав повістку про виклик до ТЦК та СП для проведення призову за мобілізацією та відправлення у військову частину. Чоловік не прийшов до військкомату у вказаний день і щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.
У суді обвинувачений визнав себе винним у кримінальному правопорушенні та заявив, що категорично відмовляється служити, бо «за своїми релігійними принципами не може брати в руки зброю та не може приймати безпосередню участь у збройних зіткненнях».
Справу розглянула суддя Галина Посунько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін у цій справі, визнавши Андрія Т. винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений отримав покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.