Дунаєвецький районний суд Хмельницької області виніс вирок місцевому мешканцю Андрію Т., який відмовився проходити військову службу через власні релігійні переконання. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та ув’язнив на 3 роки.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, мешканець Дунаєвецького району Хмельницької області Андрій Т. у жовтні 2023 року отримав повістку про виклик до ТЦК та СП для проведення призову за мобілізацією та відправлення у військову частину. Чоловік не прийшов до військкомату у вказаний день і щодо нього порушили кримінальну справу через ухилення від мобілізації.

У суді обвинувачений визнав себе винним у кримінальному правопорушенні та заявив, що категорично відмовляється служити, бо «за своїми релігійними принципами не може брати в руки зброю та не може приймати безпосередню участь у збройних зіткненнях».

Справу розглянула суддя Галина Посунько, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін у цій справі, визнавши Андрія Т. винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Обвинувачений отримав покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.