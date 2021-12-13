Поліцейський не надав Корецькому суду жодних доказів проступку й на суд не прийшов

Мешканець Рівненської області Федір Дзюбишин через суд скасував штраф за виклик поліції на подію, яку поліцейський не підтвердив. Справа стосувалась спалювання сухого листя сусідкою Федора Дзюбишина біля його будинку. Прибувши на виклик, капрал місцевого відділку поліції оштрафував не палія листя, а чоловіка, який заявив про це. Тож він позивався до суду за скасуванням штрафу.

Інцидент трапився 2 жовтня у місті Корець. На лінію 102 надійшов виклик Федора Дзюбишина. Чоловік повідомив, що сусідка палить листя біля його дому. Вони з дружиною робили їй зауваження й просили загасити полум’я, однак вона не реагувала, зчинила сварку й відповіла, що робитиме, що їй заманеться. Остерігаючись, аби вогонь не перекинувся на будинок, Федір Дзюбишин викликав поліцію.

На місці поліцейські, як згодом пояснили заявники, нічого не оглядали, нікого не допитували і в ситуації не розбиралися. Капрал місцевого поліцейського відділку виніс постанову про накладення на чоловіка штрафу у розмірі 3400 грн за завідомо неправдивий виклик поліції. Чоловік не погодився й позивався до суду.

На суд не прийшли ні капрал, ні представник поліції. Жодних доказів провини Федора Дзюбишина поліція суду не надала. Відтак суддя Корецького райсуду Наталія Загородько задовольнила позов, скасувала постанову про штраф і закрила справу про порушення.

Зазначимо, що за спалювання відходів і залишків сухої рослинності ст. 82 Кодексу про адміністративні порушення передбачений штраф для громадян у розмірі від 340 грн до 1360 грн.