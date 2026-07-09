На протест зібралися приблизно 60 жителів села

У четвер, 9 липня, мешканці села Гряда перекрили трасу М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Люди протестують через зміну проєкту ремонту дороги, що позбавило село однієї із двох обіцяних автобусних зупинок.

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Як розповідають місцеві жителі, під час громадських обговорень та проєктування ремонту представники Служби відновлення та розвитку інфраструктури запевняли, що в селі облаштують дві зупинки, по одній у кожному напрямку руху – на вул. Смеречанського та вул. Прапорній. Натомість зараз, за словами мешканців, будують лише одну.

Люди також стверджують, що обрана для зупинки локація є небезпечною. За їхніми словами, через підйом дороги та обмежену видимість водії часто не помічають пішоходів на переході, а на цій ділянці вже неодноразово траплялися ДТП з потерпілими. Мешканці вимагають повернутися до початкового проєкту та облаштувати дві зупинки, як це було погоджено раніше.

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На протест зібралися приблизно 60 жителів села. О 11:13 учасники акції почали безперервно рухатися пішохідним переходом.

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За даними ZAXID.NET, Офіс агломерації та розвитку громад Львівської міської ради вже звернувся до державних профільних служб, які є замовниками капітального ремонту міжнародної траси, із вимогою виконати раніше погоджені рішення. Крім того, на прохання мешканців і Офісу агломерації на цій ділянці також планують встановити світлофори через високу аварійність.

Відео ZAXID.NET

Нагадаємо, капітальний ремонт міжнародної траси М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська на Львівщині триває з 2025 року. Роботи виконують за гроші кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Замовником є Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. Проєкт передбачає розширення дороги до трьох смуг за схемою «2+1», облаштування зупинок та острівців безпеки, ремонт 20 мостів, будівництво нового шляхопроводу над залізницею, а також заміну малих мостів і перенесення інженерних мереж. Роботи триватимуть до 2027 року.