Суд постановив конфіскувати у чоловіка собаку

Хмельницький суд оштрафував на 5,1 тис. грн чоловіка, який побив власну собаку. За жорстоке поводження з твариною у нього також постановили конфіскувати пса.

Як йдеться у постанові Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався 24 липня. Тоді до поліції звернулась жінка, яка побачила, як незнайомий чоловік б'є собаку. Її слова підтвердила інша очевидиця.

«Перебуваючи за адресою проживання, знущався з собаки породи хаскі, завдавав їй побоїв палицею, що завдало собаці фізичного болю, чим порушив ст. 18 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"», – йдеться у адмінпротоколі.

На судове засідання, яке відбулося 18 серпня, Олександр С. не прийшов, відтак справу розглядали за його відсутності. Суддя Олександра Вітушинська визнала чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 89 КУпАП (жорстоке поводження з тваринами) і призначила йому 5,1 тис. грн штрафу. Крім того, суддя постановила конфіскувати у нього пса.

Судячи з інформації на сайті судової влади, апеляції на це рішення Олександр С. не подавав, тож постанова вже набрала законної сили.