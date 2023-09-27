Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків чоловіка, малолітній син якого випив 50 грам горілки та потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням. Батька оштрафували на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у вересні 2023 року, на початку серпня Олександр Бабич ухилився від виконання батьківських обовязків, що призвело до того, що його малолітній син випив горілку (приблизно 50 грам) та потрапив до лікарні з отруєнням алкоголем.

У матеріалах справи вказано, що 2 серпня Олександр Бабич з товаришем вечеряли та вживали алкоголь, поруч був малолітній син Бабича. Батько відійшов від столу і його дитина випила горілку (приблизно 50 грам), яка була на столі. Дитині стало погано і перехожі викликали «швидку». Медики діагностували алкогольну інтоксикацію.

На засідання суду Олександр Бабич не прийшов. Справу розглянув суд, який визнав чоловіка винним у неналежному виконанні батьківських обовязків та призначив покарання – 850 грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.