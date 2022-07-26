Мер Рівного Олександр Третяк анонсував роздачу солі та гороху для містян. Отримати продукти зможуть переселенці, пенсіонери, люди з інвалідністю, а також малозабезпечні та багатодітні сім'ї. До пунктів роздачі їм необхідно прийти з документами, які підтверджують їхній статус. Зазначимо, що роздачу солі міський голова анонсував на початку липня у зв'язку з продовольчою кризою, яка виникла через нетривалий дефіцит солі. Чому в продуктовому наборі опинився також горох, наразі невідомо.

Як повідомив мер міста Олександр Третяк, допомогу місто отримало в рамках Всесвітньої продовольчої програми від ООН. Загалом планують роздати понад 90 тонн солі та 142 тонни гороху.

«В ці нелегкі дні кожен потребує підтримки. Саме тому намагаюся усіма можливими способами залучити міжнародну гуманітарну допомогу і забезпечити харчову безпеку в нашому місті», – зазначив він.

Роздавати продукти почнуть з 10:00 у середу, 27 липня, у релігійних організаціях:

УЄРЦ Рівне (Пересопницька, 200);

Церква Адвентистів (Вінницька, 61, орієнтовно з 10:00 до 16:00);

Церква ЄХБ (роздача 3/08 Дворецька, 41, Мельника, 25, Жукова, 13, Погоринська, 19, місто Квасилів, Б. Хмельницького, 16 з 11:00 до 16:00);

РХММ «Добрий Самарянин» (Уласа Самчука, 32а, роздача 3/08 з 10:00);

Церква «Ковчег Спасіння» (Івана Сірка, 25а з 10:00 до 18:00);

Собор «Вознесіння Господнього» (В.Липинського, 20);

Рівненська єпархія ПЦУ (Покровський собор)

Община Доброго Пастиря (Крушельницької, 71, з 10:00 до 17:00);

УХМТ «Обітниця миру» (Гагаріна, 6, з 10:00 до 17:00);

Церква «Осанна» (Гайдамацька, 20 з 11:00 до 16:00);

УКЦ (Соборна, 213);

УПЦ (Є. Коновальця);

ХВЄ (Литвина, 2, Корольова, 3, Плужна, 3, Уласа Самчука, 32а, Тиннівська, 63 (горох) з 10:00 до 14:00).

«У релігійних організаціях, у першу чергу, продукти отримають люди похилого віку 60+, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю/хронічним захворюванням, переселенці. Тож візьміть з собою документи, що підтверджують ваш статус», – зазначив Олександр Третяк.

Також адресно допомогу отримають:

рівняни з інвалідністю по слуху та по зору, з порушенням опорно-рухового апарату;

члени сімей загиблих і померлих учасників бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, реабілітовані громадяни;

учасники бойових дій та особи з інвалідністю Другої світової війни;

ліквідатори та родини ліквідаторів аварії на ЧАЕС;

дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, а також вдови, діти-сироти, матері, батьки загиблих;

громадяни похилого віку (одинокі, одиноко проживаючі), які потребують стороннього догляду;

сім’ї, які опинились в кризовій ситуації.

Нагадаємо, у Рівному наприкінці травня роздавали борошно для малозахищених верств населення. Тоді від ООН надійшло близько 1,2 тис. тонн борошна, їх розподілили між різними районами області. На деяких пунктах роздачі утворились великі черги, в яких люди стояли по декілька годин.