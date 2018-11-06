Мешканцям Стрия вимкнуть водопостачання через борги водоканалу за електрику

КП «Стрийводоканал» заборгувало ПАТ «Львівобленерго» 1,5 млн грн. Якщо підприємство не поверне свій борг до 8 листопада, ПАТ «Львівобленерго» планує вимкнути електропостачання на водоканалі. Відповідно, якщо КП «Стрийводоканал» залишиться без електрики, мешканцям 60-тисячного міста припинять водопостачання.

У прес-службі ПАТ «Львівобленерго» ZAXID.NET повідомили, що електропостачання стрийському водоканалу не відімкнуть, якщо до 7 листопада включно підприємство сплатить щонайменше 880 тис. грн боргу.

«Якщо ж кошти не перерахують, то КП «Стрийводоканал» залишиться без електроенергії», — повідомила Галина Роспопа, прес-секретар ПАТ «Львівобенерго».

У водоканалі Стрия ZAXID.NET запевнили, що шукають кошти на повернення заборгованості. Зокрема, водоканал звернувся до своїх споживачів із проханням сплатити борги за водопостачання та водовідведення. До слова, споживачі КП «Стрийводоканал» боргують підприємству близько 7 млн грн. Відповідно, якщо населення сплатить свої борги, водоканал зможе розрахуватись із ПАТ «Львівобленерго» і уникнути відключень.

«Через борги на два дні нам вже вимикали електропостачання. Щоправда, лише на водопровідних та каналізаційних. Втім, нам вдалось домовитись, щоби електропостачання відновили з умовою, що ми погасимо свій борг за електроенергію до 8 листопада», — повідомила ZAXID.NET бухгалтер КП «Стрийводоканал» Ярослава Лавріненко.

Вона пояснила, що півторамільйонний борг за електропостачання назбирався через те, що частина їхніх споживачів не сплачує за водопостачання та водовідведення.

«Значна кількість користувачів виїхала на заробітки за кордон. Помешкання їхні зачинені, і за комунальні послуги ніхто не сплачує. Є також категорія населення, яка принципово не сплачує за послугу. Тому звертаємось із прохання до всіх мешканців, які мають заборгованість за водопостачання, сплатити борг. В іншому випадку — Стрий залишиться без води», — наголосила Ярослава Лавріненко.