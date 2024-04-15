Громадські активісти критикують постанову про експериментальні проекти містобудування

Міністерство інфраструктури провело громадські обговорення постанови «Про реалізацію експериментальних проектів у сфері містобудівної діяльності». Громадська ініціатива «Голка» називає постанову клоном скандального містобудівного закону № 5655 і зазначає, що Мінінфраструктури не врахувало зауваження громадськості, які стосуються захисту культурної спадщини.

«Наш аналітик Георгій Могильний підготував документ майже на 100 сторінок і видав низку аналітичних статей. Там все чітко аргументовано: спростований міф про так звану "автоматизацію" і окреслені ризики для культурної спадщини. І тут нагадаю, що у стратегії національної безпеки нашої держави культурна спадщина – це одна з основних складових. Саме її намагався і намагається знищити ворог і до війни й під час війни. Тому дивує, що Мінінфраструктури у поданих нами зауваженнях не врахував бодай якогось одного», – повідомляє голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів.

У «Голці» зазначають, що відправили свою аналітику й до Національного агентства з питань запобігання корупції. Там погоджуються із висновками ініціативи та критикують постанову. Крім цього, Королівський інститут Chatham House вважає, що постанова може створити ризики для появи будівельного картелю.

Нагадаємо, що законопроект №5655 про реформування містобудування критикували громадські активісти, архітектори та мери міст. Причиною критики стало те, що документ дозволить замовникам будівництва самостійно вибирати орган містобудівного контролю. Це може унеможливити контроль міст над забудовою і легалізувати самовільне будівництво. Ініціаторкою законопроекту є очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Проти скандального законопроекту також виступили у Європарламенті й закликали Володимира Зеленського не підписувати документ. Постанова «Про реалізацію експериментальних проектів у сфері містобудівної діяльності» дублює скандальний законопроект №5655.