Скотт Бессент вважає українські удари по російських НПЗ та війну в Іраці основними причинами енергокризи

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що удари України по російській енергетиці, зокрема НПЗ, призводять до енергетичної кризи у світі. Про це він сказав 2 вересня в інтервʼю телеканалу Fox News.

За словами Бессента, світ зіткнувся з енергетичним шоком через українські удари по російських нафтопереробних заводах.

«Ми переживаємо енергетичний шок зараз на тлі двох війн. І Україна… Тому що Україна вирішила, що хоче підривати російські енергетичні об’єкти та продукти нафтопереробки, що спричиняє зростання цін на світовому ринку», – заявив Бессент.

Другою причиною кризи міністр назвав війну в Ірані. Водночас він заявив, що війна в Ірані закінчиться, і ціни на енергоносії знову знизяться.

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Зазначимо, напередодні Бессент на полях G20 зустрівся з головою російського міністерства фінансів Антоном Сілуановим. За даними Reuters, під час зустрічі американський міністр заявив Сілуанову, що Росія не отримає економічних послаблень, поки триває війна в Україні.

Нагадаємо, Україна систематично атакує російські нафтопереробні заводи, які постачають паливо російській армії та забезпечують бюджет Росії для продовження війни проти України. Так, 30 серпня Сили оборони уразили один із найбільших НПЗ Росії – «Кірішнефтеоргсінтез» у Лєнінградській області, який щодня переробляє близько 400 тис. барелів нафти.