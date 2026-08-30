Пожежа на НПЗ «Кірішнефтеоргсінтез» 30 серпня

У ніч на 30 серпня Сили оборони атакували нафтопереробний завод «Кірішнефтеоргсінтез» у місті Кіріши Ленінградської області Росії. Попередньо, на підприємстві пошкоджені ключові установки. Про це повідомляють моніторингові телеграм-канали.

За попередніми даними телеграм-каналів, удари припали на район критично важливих установок Л-35-11/1000, ЛЧ-35-11/600, АТ-1 та установки гідроочищення ЛЧ-24-9/2000.

НПЗ «Кірішнефтеоргсінтез» повністю інтегрований у структуру російської нафтової компанії «Сургутнефтегаз». Це один із найбільших нафтопереробних заводів на північному заході РФ. Його потужність становить близько 20 млн тонн нафти на рік, або близько 400 тис. барелів на добу.

Під ударом також був Єйськ. Там дрони атакували військове містечко та військовий аеродром, де сталася детонація. За словами місцевих жителів, вона тривала понад годину. Супутники NASA зафіксували масштабну пожежу в Єйську.

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На аеродромі в Єйську дислокується 859-й Центр бойового застосування та перепідготовки льотного складу морської авіації ВМФ РФ. Тут розташований наземний випробувально-тренувальний комплекс НИТКА – авіаційна система, що імітує палубу авіаносця та використовується для тренувань зі зльоту й посадки палубної авіації.

Осередки пожеж в Єйську 30 серпня (Фото NASA FIRMS)

У Брянську дрони, ймовірно, влучили в пускову установку ППО та сталася вторинна детонація.

Нагадаємо, українська воєнна розвідка встановила, що через удари України по НПЗ Росія вже імпортувала 70 тис. тонн авіапалива для військових літаків. Паливо Jet A-1 надходило з портів Південної Кореї та Єгипту.