Російський винищувач Су-30 можуть заправляти іноземним авівційним паливом

Через українські удари в Росії суттєво скоротилося виробництво авіаційного гасу, через що РФ змушена імпортувати авіапаливо. До країни-агресорки вже доставили 70 тис. тонн авіапалива для військових літаків. Про це у суботу, 29 серпня, повідомило Головне управління розвідки.

Удари Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах скоротили спроможність РФ виробляти авіаційний гас, через що в країні заборонили експорт власного авіапалива та почали імпортувати його з-за кордону. На такі кроки Росія пішла, щоб підтримувати роботу цивільної авіації, а також продовжувати авіаудари по Україні.

За даними української розвідки, на початку серпня 2026 року до Росії прибуло 70 тис. тонн авіаційного палива Jet A-1 з портів Південної Кореї та Єгипту. Це паливо окупанти використовують для заправки військових літаків Іл-76МД-90А замість рекомендованого заводом-виробником російського авіаційного гасу ТС-1. Водночас Jet A-1 повністю сумісний з російськими військовими літаками МіГ-29, Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Су-57, Су-24М, Ту-95МС. Також Jet A-1 можна використовувати для заправки ударних безпілотників «Герань-4» та «Герань-5».

Українські розвідники встановили, що авіаційне паливо Jet A-1 транспортували до Росії три танкери тіньового флоту: судно HANNA під прапором Панами, яке перебуває під санкціями України, судно CAPIBARA під прапором Індонезії, що також у санкційному списку України, а також російське судно ASTORIA, що перебуває під санкціями Великої Британії, Австралії, ЄС, Швейцарії, Канади та України.

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Зокрема, судно ASTORIA під командуванням капітана Андрєя Міхайловского доставило до російського порту Владивосток із порту Південної Кореї Ульсан 11 тис. тонн авіапалива. Танкери HANNA (капітан – громадянин Індії) та CAPIBARA (капітан – громадянин Індонезії) до порту в Санкт-Петербурзі сумарно транспортували 59 тис. тонн авіапалива Jet A-1 з єгипетського порту Ель-Дехейла.

Нагадаємо, у червні 2026 року інформаційне агентство Reuters повідомляло, що Росія звернулася до Казахстану з проханням поставити 50 тис. тонн бензину АІ-92 через дефіцит, що виник внаслідок українських ударів по російських НПЗ.